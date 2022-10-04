وزير خارجية مصر ونظيره اليوناني يبحثان هاتفيا مستجدات الملف الليبي

القاهرة 04 أكتوبر 2022 ( وال ) – صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية” أحمد أبو زيد” بأن وزير الخارجية ” سامح شكري” تلقى الإثنين اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان ” نيكوس ديندياس” تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

وأضاف المتحدث في تصريحه الذي نشرته الوزارة على موقعها بالفيسبوك، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين. (وال _القاهرة)

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