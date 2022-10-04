رئيس مكتب التعاون الدولي يبحث مع السفير الكوري إجراءات فتح السفارة الكورية بطرابلس وتأمينها

طرابلس 04 أكتوبر 2022 ( وال )- بحث رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي بوزارة الداخلية عميد “ابوربيع مخلوف” مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا، عدد من المواضيع من أهمها مناقشة إجراءات فتح سفارة كوريا الجنوبية بطرابلس، وتأمينها من قبل الادارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وذكرت مصادر الوزارة أن ” مخلوف ” ناقش خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع السفير، التعاون الأمني بين بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين .

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب الاتصال والتعاون الدولي، مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لواء “وسام بن جامع” وأعضاء من المكتب الاتصال. (وال _ طرابلس)

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