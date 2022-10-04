ليبيا نيوز

وزيرخارجية مصر ونظيره اليوناني يبحثان هاتفيا مستجدات الملف الليبي.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 القاهرة   4 اكتوبر 2022 م ( وال ) – صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية”  أحمد أبو زيد” بأن وزير الخارجية ” سامح شكري” تلقى الاثنين اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان  ” نيكوس ديندياس”  تناول

 آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي .

    وأضاف المتحدث في تصريحه الذي  نشرته الوزارة على موقعها بالفيسبوك بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

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وكالة الأنباء الليبية

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