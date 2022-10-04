ليبيا نيوز

مركز مكافحة الامراض يباشر في حملة تطعيمات فيروس كورونا للمهاجرين بجالو.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جالو 04 أكتوبر 2022 م (وال) – انطلقت الحملة الدورية لتقديم الجرعات المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا والتي تستهدف شريحة المهاجرين والعمالة الوافدة والمقيمين الأجانب داخل مدينة جالو، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض والمنظمة الدولية للهجرة.

وصرح مدير التطعيمات بالواحات ” مفتاح عاشور ” لمراسل وكالة الانباء الليبية انه تم توفير الجرعات الثلاثة وصرف بطاقات التطعيم لكل من تم تلقيحهم، مؤكدا بأنه تم تغطية المئات من المهاجرين بالخدمات الصحية مع استمرار الحملة بشكل دوري الى نهاية العام.

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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