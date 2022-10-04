وزيرة الخارجية تناقش مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا إمكانية عقد مؤتمر برلين “3”

طرابلس 04 أكتوبر 2022 (وال)- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء بطرابلس، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كرسيستيان باك، رفقة السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وناقشت الوزيرة نجلاء المنقوش مع المبعوث الألماني في أول زيارة له لليبيا، البدء في الخطوات التي أعلنت عليها المنقوش خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس وهي رؤية الحكومة السياسية للمضي قدمًا نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وأن مهمة تحقيق الانتخابات هي مسؤولية الجميع تتطلب تظافر جهود الجهات التشريعية والتنفيذية بعيدًا عن أي استقطابات سياسية، وتجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي.

كما ناقش الجانبان إمكانية عقد مؤتمر برلين “3”، وإلتزام الحكومة بمخرجات برلين “2،1”.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية؛ فقد أكد المبعوث الألماني على شرعية حكومة الوحدة الوطنية، ومواصلة دعم ومساندة بلاده لجهودها الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات.(وال)

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