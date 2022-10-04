الأكاديمية الليبية للدراسات العليا توقع مذكرة تعاون مع مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة .

طرابلس 4 اكتوبر 2022 (وال) -وقعت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ، الاثنين مذكرة تعاون مشترك مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا و مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة ، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات العلمية والبحثية، ونقل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.

واكد رئيس الأكاديمية الليبية على اهمية مثل هذه الاتفاقيات والتي تأتي ضمن برامج التعاون و الشراكة الاستراتيجية التي قامت بها الاكاديمية الليبية مع العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الليبية التي حققت نتائج ممتازة وأعطت مثالاً يحتذى به على التعاون المثمر البناء.

من جهته رئيس مجلس ادارة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتنمية أوضح ان مسؤولية المصرف الاجتماعية هي من ضمن الأولويات التي أكد مجلس مجلس الإدارة على وضعها ضمن البرامج التي يعتزم المصرف تنفيذها وبما يعزز دورها في تحمل المسؤلية الاجتماعية من خلال الاهتمام بالاعمال الخيرية بالإضافة الى المساهمة في الاستثمارات المسئولة في مجالات التنمية المستدامة و مشروعات دعم البيئة.

وتتضمن المذكرة بين الاكاديمية والمصرف اقامة البرامج التدريبية المعتمدة دوليا ذات الصلة بأعمال المصرف (الامتثال،المخاطر، والادارات الرقابية وتكوين قيادات الصف الثاني و برامج الحوكمة واللغات) وكذلك اللغة العربية لغير الناطقين بها بدولة النيجر وتشاد و اقامة دورات لموظفي المصرف في اللغة الفرنسية بمعهد تنمية الموارد البشرية بالأكاديمية .

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