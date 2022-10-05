مدير مكتب المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي يحذر من تأخير جني ثمار الزيتون وعدم تعبئتها في أكياس بلاستيكية .

طرابلس 4 اكتوبر 2022 م (وال)- قدم مدير مكتب الاستشارات العلمية بالمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي ” عياد العباني” نصائح وإرشادات بشأن جني ثمار الزيتون مع اقتراب الموسم.

وقال العباني ” إن الثمار تنضج عادة في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حسب نوع الزيتون، إذ يجب جنيها عندما تتلون الثمار بالأسود، وذلك بنسبة تتراوح بين 60 و70%، والمفترض أن تحدد وزارة الزراعة الموعد المناسب لعملية الجني وفق الأصناف، وبالتنسيق مع أصحاب معاصر الزيتون.

وحذر العباني من التأخير الزائد في عملية جني الزيتون حتى لا تتأثر الثمار بازدياد درجة الحموضة ، مشيرا الى انه كلما قلت النسبة عن 0.8%، و ازدادت جودة زيت الزيتون، وإذا زادت نسبة الحموضة عن 3.3%، يعتبر الزيت غير صالح للاستهلاك.

وأوصى بتقليل الري قبل موعد الجني بعدة أسابيع، وفرز حب الزيتون السليم عن الثمار المصابة بأمراض حشرية أو الساقطة على الأرض؛ لأن خلطها يقلل جودة الزيت، ويرفع نسبة الحموضة فيه.

ودعا إلى استعمال المفارش تحت أشجار الزيتون لكي لا ترتطم الثمار بالأرض مباشرة ولا تتعرض للخدش، و عدم تعبئة الثمار بأكياس بلاستيكية؛ لأنها تعمل على رفع حرارتها وارتفاع حموضة الزيت الناتج، وتفضيل عصر الثمار مباشرة أولا بأول، وعدم تأخيرها عن 24 ساعة لتقليل احتمالية تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة .

وال..