انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للعلوم والتكنولوجيا بجامعة سبها .

سبها 4 اكتوبر 2022 م ( وال ) – إنطلقت بجامعة سبها فاعليات المؤتمر الدولي الخامس للعلوم والتكنولوجيا تحت شعار: (من أجل تنمية مستدامة) من أجل الإسهام في تأسيس قواعد البحث العلمي داخل المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية ورفع القيمة العلمية لجامعة سبها، ومخرجاتها.

و حضر فاعليات المؤتمر رئيس الجامعة . مسعود إمحمد الرقيق ووكيل الشؤون العلمية، وعمداء الكليات، ووكلاء الشؤون العلمية بالكليات، ومديرو الإدارات والمراكز، ورؤ ساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئات التدريس من مختلف الجامعات الليبية ولفيف من الباحثين والأكاديميين.

والقى مسعود إمحمد الرقيق ” رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين في فاعليات المؤتمر مؤكدا أن تنظيم هذا المؤتمر العلمي يأتي حرصا من الجامعة في الدفع بمسيرة التنمية .

وعبر ” الرقيق ” عن أمله بالخروج من هذا المؤتمر العلمي بتوصيات نافعة، ونتائج مرضية، تكون قابلة للتطبيق والإنجاز،.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بدعوته إلى مواصلة العطاء، والاستمرار في بذل الجهد، في سبيل تقديم ما هو أفضل على المستويين : العلمي، والمعرفي.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الخامس للعلوم والتكنولوجيا التقنية ( إبراهيم نصر السنوسي ) أن هذا الحدث العلمي في دورته الخامسة يشهد مشاركة علمية واسعة من داخل الجامعة ومن خارجها، وصلت إلى (133) مشاركة علمية.

وأضاف ” السنوسي ” في كلمة له : إن هذا المؤتمر الدولي يعد المرحلة الأولى من المراحل التمهيدية، مروراً بمرحلة كتابة البحث العلمي، وصولاً إلى إنجاز الرسالة.

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