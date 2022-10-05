ليبيا نيوز

بيان رئيس المجلس الرئاسي: التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 بيان رئيس المجلس الرئاسي: التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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