بيان رئيس المجلس الرئاسي: التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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