خاص (وال) : تحديد موعد انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الحالي واستكمال مسابقة كأس ليبيا .

بنغازي 04 أكتوبر 2022 م (وال) – أعلن الناطق الرسمي للاتحاد العام الليبي لكرة القدم ” لطفي الأمين جربوع ” أنه تم تحديد موعد انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم للموسم القادم يوم الأربعاء الموافق 2022/10/19 .

وكشف ” جربوع ” في تصريح خاص للمحرر الرياضي بوكالة الانباء الليبية بان الية الدوري المتبعة لهذا الموسم ستكون على نظام المجموعتين مجموعة المنطقة الشرقية ومجموعة المنطقة الغربية ذهابا وإيابا وسيتم تحديد الفائز ببطولة الدوري بإقامه الدوري السداسي من مرحلتي الذهاب والإياب من الفرق الثلاثة المتصدرة من كل مجموعة .

وأشار ” جربوع ” إلى ان الدور السداسي سيكون داخل ليبيا وبجمع النقاط ، مبينا بأنه بالنسبة لمرحلة الهبوط سيكون فريق واحد من كل مجموعة ، واما بالنسبة لمسابقة الكأس ستقام المباريات يومي 12و14 من شهر أكتوبر الجاري /10/14 .

وأوضح أن الفرق التي ستلعب يوم 12 ستكون من الفرق التي ليس لديها مشاركات افريقية ، اما يوم 14 فسيكون للفرق التي لديها مشاركات افريقية وهي ( النصر – الأهلي طرابلس – الأخضر) .

واختتم جربوع تصريحه لـ (وال ) بالقول إن الجمهور سيكون فاكهة الدوري الليبي لهذا الموسم من خلال حضوره لمباريات الدوري .

(وال)