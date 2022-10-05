رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك.

طرابلس 4 اكتوبر 2022 (وال)- استقبل حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بطرابلس اليوم المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك.

وتناول الاجتماع مناقشة أهمية وجود خارطة سياسية مباشرة للانتخابات تلقى الدعم الدولي اللازم لتنفيذها.

وأوضحالدبيبة ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات دولية تجرى حول الوضع الليبي، مشددا على أن الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين.

وأكد أن الشعب اللييي يتطلع لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وشدد على ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات.

كما أكد على أن القاعدة الدستورية يجب ألّا تتضمن أحكاما مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله.

ونبّه الدبيبة إلى ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي تضمن ألّا تكون في ذاتها سببا في انقسام آخر، ولكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة.

وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتهنئة للمستشار الألماني أولاف شولتس والشعب الألماني الصديق بمناسبة العيد الوطني الألماني الذي يوافق الثالث من أكتوبر.

وال..