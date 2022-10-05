المركز الوطني لضمان الجودة ومدراء مكاتب الجودة بالجامعات يبحثان خطة لتعزيز ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.

طرابلس 5 اكتوبر 2022 م ( وال ) – احتضنت قاعة الاجتماعات بجامعة ليبيا المفتوحة بجنزور، أمس الثلاثاء اجتماعاً تقابلياً للمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بمدراء مكاتب الجودة بالجامعات الليبية، وذلك لوضع خطة استراتيجية للمركز والجامعات حسب رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون عام 2023 عاماً للجودة.

و خلال الاجتماع الذي ترأسه مدير عام المركز “عبدالله عبدالجليل” وحضره مدراء الادارات والمكاتب بالمركز، تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من البنود أهمها، وضع خطة عمل للمركز والجامعات للأنشطة الواجب تبنيها خلال عام الجودة ودور مكاتب الجودة بالجامعات على تبني خطة شاملة لنشر ثقافة الجودة لمنتسبيها وسيقتصر دور المركز على تعزيز ثقافة الجودة وكذلك خطوات الاعتماد المؤسسي للكليات، والحرص على بذل الجهود وتسريع العمل لاتمام إجراءات الاعتماد والتقدم للمركز الوطني لضمان الجودة.

وتمت مناقشة أنشطة خدمة المجتمع التي تقدمها الجامعات باعتبارها احد جوانب التي تغطيها الجامعة، مؤكداً “عبدالجليل” أن المركز وخبرائه على استعداد تام لتقديم المشوره والمساعدة لمن يريدها، وأن من أهداف عمل المركز تعزيز ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.

وتناول الاجتماع أيضاً عرض مدراء مكاتب الجودة بالجامعات مقترحات لخطط جامعاتهم لعام الجودة 2023 و بعض العراقيل التي تحد من جودة العملية التعليمية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها ليكون العام 2023 عاماً للجودة.

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