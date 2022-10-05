تراجع اسعار النفط وبرنت يسجل 91.58 دولار للبرميل.

سنغافورة 5 أكتوبر 2022 م ( وال ) – تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الأربعاء بعد صعودها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، وذلك قبيل اجتماع منتجي (أوبك+) لمناقشة خفض متوقع في إنتاج النفط.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 91.58 دولار للبرميل بعد صعوده 2.94 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 86.23 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.89 دولار في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أو ما يُطلق عليه تجمع أوبك+ في فيينا في وقت لاحق اليوم الأربعاء لمناقشة تخفيضات إنتاج تصل إلى مليوني برميل يوميا.

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