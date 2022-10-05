الأمم المتحدة تحذر من خطاب الكراهية الذي يحرض على العنف ويقوض التماسك الاجتماعي

نيويورك 05 أكتوبر 2022 ( وال) – حذرت الأمم المتحدة من الارتفاع الملحوظ في خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم، والذي يحرض على العنف ويقوض التماسك الاجتماعي.

ونبهت المنظمة الدولية في منشور لها تحت عنوان (لنقل لا لخطاب الكراهية، ولنتعرف على سبل التصدي لخطاب الكراهية) إلى أن خطاب الكراهية عبر الإنترنت لا يبقى على الإنترنت فقط.

وأوضحت أنه على الرغم من أن التأثير المدمر للكراهية ليس شيئًا جديدًا إلا أن تضخيم حجمها وتأثيرها ازداد في الوقت الحاضر من خلال تقنيات الاتصال الجديدة، لدرجة أن خطاب الكراهية – بما في ذلك عبر الإنترنت – أصبح أحد أكثر الطرق شيوعًا لنشر الخطاب والأيديولوجيات المثيرة للانقسام على نطاق عالمي وتهديد السلام.

ودعت المنظمة إلى حشد العالم ضد الكراهية بجميع اشكالها أنواعها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون ، ومنع الجرائم الفظيعة ، والحفاظ على السلام وتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم الأطفال والشباب.

وأكدت المنظمة الدولية أن مكافحة الكراهية والتمييز والعنصرية وعدم المساواة هي في صميم مبادئ وعمل الأمم المتحدة ، وأنها تعمل على مواجهة خطاب الكراهية في كل منعطف ، لأن هذا المبدأ مكرس في ميثاق الأمم المتحدة والإطار الدولي لحقوق الإنسان والجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . (وال _ نيويورك)

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