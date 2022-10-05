ليبيا نيوز

ندوة علمية حول محسنات الخبز في المنطقة الجنوبية .

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها   5   سبتمبر 2022 م (وال  ) – نظمت كلية البيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع  كلية علوم الاغدية  و  الهيئة الليبية للبحث العلمي في المنطقة الجنوبية ندوة علمية  بعنوان   محسنات الخبز  في المنطقة الجنوبية  .

و حضر افتتاح اعمال هذه الندوة   رئيس الجامعة الدكتور ” عبدالسلام المتنانى ” ووكيلها الشؤون العلمية ومدير مكتب خدمة البيئة والمجتمع ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة و عمداء الكليات ووكلاء الشؤون العلمية بالكليات وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

وناقشت الندوة  عدد من المحاور ( المواد المضافة للاغدية ” محسنات الخبز  ونتائج وحقائق  حول برومات  البوتاسيوم دراسات  وابحاث  جامعة وادى الشاطى  و الحماية القانونية  لمستهلكي  الاغدية   .

واوصى المشاركون في الندوة على ضرورة نشر الوعى بين المستهلكين وخاصة الاطفال منهم  لحمايتهم  و ضرورة   التواصل مع  المختصين  في ذلك  و  والاستمرار في تنظيم مثل هذه الندوات لما لها جانب توعوي  وتثقيفي  للمواطن وتحقيق امنه الغذائي .

  ( وال )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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