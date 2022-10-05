ندوة علمية حول محسنات الخبز في المنطقة الجنوبية .

سبها 5 سبتمبر 2022 م (وال ) – نظمت كلية البيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع كلية علوم الاغدية و الهيئة الليبية للبحث العلمي في المنطقة الجنوبية ندوة علمية بعنوان محسنات الخبز في المنطقة الجنوبية .

و حضر افتتاح اعمال هذه الندوة رئيس الجامعة الدكتور ” عبدالسلام المتنانى ” ووكيلها الشؤون العلمية ومدير مكتب خدمة البيئة والمجتمع ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة و عمداء الكليات ووكلاء الشؤون العلمية بالكليات وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة

وناقشت الندوة عدد من المحاور ( المواد المضافة للاغدية ” محسنات الخبز ونتائج وحقائق حول برومات البوتاسيوم دراسات وابحاث جامعة وادى الشاطى و الحماية القانونية لمستهلكي الاغدية .

واوصى المشاركون في الندوة على ضرورة نشر الوعى بين المستهلكين وخاصة الاطفال منهم لحمايتهم و ضرورة التواصل مع المختصين في ذلك و والاستمرار في تنظيم مثل هذه الندوات لما لها جانب توعوي وتثقيفي للمواطن وتحقيق امنه الغذائي .

( وال )