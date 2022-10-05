بغداد 05 أكتوبر 2022 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع في العراق، اليوم الأربعاء، عن تدمير طيران الجيش لعجلتين لتنظيم “داعش” الإرهابي داخل قرية مهجورة في محافظة كركوك مالي البلاد. وقالت الوزارة في بيان، ان ” أبطال طيران الجيش يواصل دك أوكار عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليها، إذ تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير عجلتين نوع (بيك […]

ظهرت المقالة الطيران العراقي يدمر عجلة تقل إرهابيين في كركوك أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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