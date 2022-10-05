القاهرة 05 أكتوبر 2022 (وال) -أعرب البرلمان العربي عن رفضه تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس الأخيرة، ووعدها بدراسة نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب إلى القدس. وأكد البرلمان في بيان اليوم الأربعاء، أن الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة […]

ظهرت المقالة البرلمان العربي يرفض تصريحات ليز تراس بشأن نقل سفارة بريطانيا إلى القدس أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال