أبوظبي 05 أكتوبر 2022 (وال) -ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، بخبر إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاحها أول معبد هندوسي بمنطقة جبل علي في إمارة دبي بتكلفة بلغت (16) مليون دولار أمريكي. وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المبنى الضخم الذي يمزج بين الهندسة المعمارية الهندية والإماراتية، يقع في منطقة ميناء جبل علي، جنوبا ضمن […]

ظهرت المقالة موجة غضب عارمة ضد الإمارات بعد افتتاح معبد هندوسي بتكلفة 16 مليون دولار أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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