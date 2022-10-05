صلاح ينضم إلى عمالقة الدوري الإنجليزي في التشامبيونزليغ

ليفربول 05 أكتوبر 2022 (وال) -حقق النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رقما مميزا خلال فوز فريقه على رينجرز غلاسكو (2-0)، أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ألكسندر أرنولد الهدف الأول، فيما وقع صلاح على الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليصعد “الريدز” إلى المركز الثاني في المجموعة ويعزز حظوظ التأهل لدور (16).

ووفقا لشبكة “سكواوكا” للإحصاءات، فإن صلاح انضم إلى قائمة أفضل خماسي أحرز أهدافا مع ناد إنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويوجد في صدارة القائمة سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وديدييه دروغبا (تشيلسي) بعدد (36) هدفا، بينما يأتي في الوصافة كل من: محمد صلاح (ليفربول) وتييري هنري (أرسنال) ورود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) بعدد (35) هدفا.(وال ليفربول ) س خ.

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