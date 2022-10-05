مجلس التخطيط الوطنى ينظم المؤتمر العربي الافريقي للامن الغذائي بمشاركة دول عربية وافريقية ومنظمات دولية .

طرابلس 5 اكتوبر 2022 (وال)- ينظم مجلس التخطيط الوطنى خلال الفترة من 7 وحتى 10 من اكتوبر الجاري المؤتمر العربي الافريقي للامن الغذائي بمشاركة وزراء وخبراء ومختصين من ليبيا ومن دول افريقيه وعربيه ومجلس التخطيط الوطني ومنظمات دوليه ومن المهتمين بقضايا الأمن الغذائي والتنميه الزراعيه المستدامة.

وستقدم خلال أيام المؤتمر وفق رئيس اللجنة العليا المنظمة “ابوبكر المبروك ” عددا من الاوراق العلمية والبحوث حول جعل الزراعة اكثر انتاجية واستدامة ودور القطـاعين العـام والخاص فـي تأمين ألامـن الغذائـي فـي الوطـن العربـي وافريقيا .

كما سيتم تقديم اوراقا علمية حول استـراتيجيـة الامـن الغـذائـي للمنطقـة العربيـة ووضعيـة الا مـن الغذائـي والتغـذيـة فـي العالـم ودور البحـث العلمـي في تعـزيـزه .

ويهدف المؤتمر وفق “خولة التريكي” من اللجنة المنظمة الى إتاحة الفرصة للقطاعين الخاص والعام لأجل ربط علاقات دولية للبحث في مسارات جديدة للزراعة والغذاء مع اقتراح السبل الكفيلة بجعل الزراعة أكثر انتاجية واستدامة.

كما سيناقش المؤتمر قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية واقتراح كيفية معالجتها والحد منها وضرورة استخدام أساليب الزراعة الذكية من خلال تسخير التقنية والابتكار كأحد الحلول الناجعة لزراعة مستدامة.

وسيناقش المؤتمر مسألة البحث عن حلول للتغيرات المناخية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكية والعمل على تحديد آليات عمل مناسبة لتشجيع فرص استثمارات زراعية بالدول العربية والأفريقية.

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