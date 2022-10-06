اجتماعات أوبك تنطلق بفيينا والانظار تتجه نحو ما ينتظر الانتاج والاسعار .

فيينا 5 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ انطلقت بالعاصمة النمساوية فيينا قبل ظهر اليوم الاربعاء، اجتماعات وزراء الطاقة لدول تكتل الدول المنتجة للنفط وحلفائها “أوبك +” وذلك لمناقشة سياسة الانتاج خلال الفترة القادمة فيما رشحت انباء عن توقعات باقرار تخفيضات تتراوح بين 500 ألف برميل ومليون برميل يوميا .. كما بلغت بعض التوقعات ان يصل التخفيض الى 2 مليون برميل يوميا .

ويقول مراقبون لحركة سوق النفط العالمي انها بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اليوم والتي ستحدد بشكل رئيسي وجهة أسواق النفط خلال الربع الأخير من العام الحالي .

وقد يؤدي خفض «أوبك+» المحتمل للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولاراً بعدما كانت 120 دولاراً قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار قيمة الدولار امام العملات الأخرى .

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