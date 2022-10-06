المجلس الرئاسي يحيي الذكرى الـ( 65 ) لمعركة إيسين التاريخية.

طرابلس 05 أكتوبر 2022 م (وال) – أحيا المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 65 لمعركة إيسين التاريخية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، ونائبي المجلس “موسى الكوني” و” عبدالله اللافي”.

وشارك في احياء هذه الذكرى وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري “العيد ربيقة”، والسفير الجزائري لدى ليبيا “سليمان شنين”، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد بدأ الاحتفال بافتتاح معرض خاص بالمخطوطات والصور والكتب، كمشاركة من المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، جرت بعدها مراسم إحياء الذكري الــ 65 لمعركة إيسين التاريخية، تخليداً للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الليبي والجزائري الشقيقين.

وألقى النائب بالمجلس، “موسى الكوني” كلمة المجلس الرئاسي، أكد فيها على عمق العلاقة القوية التي تجمع الدولتين الجارتين الشقيقتين.

وبدوره أثنى وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري “العيد ربيقة”، في كلمته بالمناسبة على العلاقة الأخوية بين الليبيين والجزائريين، مثمناً الدور الليبي الذي كان داعماً للثورة الجزائرية.

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