اوبك تقر خفض انتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا .

فيينا 5 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها “أوبك بلس”، في ختام اجتماعهم اليوم، الأربعاء على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، حسبما ذكره البيان الصادر قبل قليل عن المجموعة .

وأوضح البيان، ان “إعلان التعاون” تم تمديده حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر .

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ “أوبك بلس” كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق .

ووفقاً للاتفاق، ستنخفض حصة السعودية من الإنتاج إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر ، بعد أن كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن خلال شهر يوليو الماضي، إن بلاده قررت زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 13 مليون برميل يوميا .

وقد يؤدي خفض الإنتاج المعلن إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولاراً من 120 قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار .

وكان خام برنت القياسي العالمي قد ارتفع أمس الثلاثاء 3 في المائة ، متجاوزا 91 دولاراً للبرميل، فيما حقق مكاسب اليوم بعد أنباء خفض الإنتاج .

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