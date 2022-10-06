وزارة التعليم العالي توقع عقدا مع مصرف الجمهورية لاصدار بطاقة ( طالب ) الخاصة بطلبة الجامعات و المعاهد.

طرابلس 5 اكتوبر 2022 (وال)- وقع مصرف الجمهورية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء عقدا لاصدار بطاقة“طالب” الخاصة بطلبة الجامعات و المعاهد .
ووقع العقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي و المدير العام لمصرف الجمهورية بحضور مدراء الإدارات والأقسام بالوزارة والمصرف.
بطاقة”طالب”هي بطاقة محلية تستعمل لسحب المنحة الشهرية للطلبة وتمكن المستفيد من السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق .
وال..
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