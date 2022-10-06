وزارة التعليم العالي توقع عقدا مع مصرف الجمهورية لاصدار بطاقة ( طالب ) الخاصة بطلبة الجامعات و المعاهد.

طرابلس 5 اكتوبر 2022 (وال)- وقع مصرف الجمهورية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء عقدا لاصدار بطاقة“طالب” الخاصة بطلبة الجامعات و المعاهد .

ووقع العقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي و المدير العام لمصرف الجمهورية بحضور مدراء الإدارات والأقسام بالوزارة والمصرف.

بطاقة”طالب”هي بطاقة محلية تستعمل لسحب المنحة الشهرية للطلبة وتمكن المستفيد من السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق .

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