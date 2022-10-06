كوريا الشمالية تطلق مزيدا من الصواريخ الباليستية.

سيول 6 أكتوبر 2022 (وال) – أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق اليوم الخميس، حسبما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) نقلا عن بيان لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت عمليات إطلاق من منطقة سامسوك في بيونغ يانغ .. مشيرة إلى أن الصاروخ الأول حلق لأكثر من 350 كيلومترا مع وصوله لذروة ارتفاعه إلى 80 كيلومترا بينما حلق الصاروخ الآخر حوالي 800 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ حوالي 60 كيلومترا.

وجاء الإطلاق بعد يومين فقط من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى فوق اليابان وهو سادس تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في أقل من أسبوعين.

وأصدرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وعدد من الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي بيانا يدين “استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية”، واعتبروا أنها تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن وتهديدا ليس للمنطقة فقط، بل للمجتمع الدولي بأسره. وحثوا كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار مع الاستمرار في الالتزام بالدبلوماسية.

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