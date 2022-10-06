وال| بنغازي.. وصول الدفعات الأولى من شحنات الكتب المشاركة في معرض الكتاب الدولي عبر المنفذين

بنغازي 06 أكتوبر 2022 (وال) _ أكد عضو اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي للكتاب 2022م، الأستاذ (علي جابر) في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ظهر اليوم, دخول الأراضي الليبية أمس الأربعاء خمسة شاحنات قادمة من القاهرة، تحوي الدفعة الأولى من كتب دور النشر المشاركة في المعرض، في انتظار انطلاق الدفعة الثانية في العاشر من أكتوبر الجاري للعام الحالي.

وأضاف “خلال اليومين الماضيين وصلت ميناء بنغازي البحري شحنة تضم كتب لدور نشر من سوريا و الأردن و لبنان قادمة من مرفأ بيروت، و سوف تصل الوفود العربية المشاركة في الفترة من 11 وحتى 14 من أكتوبر الجاري”

الجدير بالذكر, أن هذا الحدث الثقافي الضخم الأول من نوعه, و الذي تنظمه و تشرف عليه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، سوف تنطلق فاعلياته منتصف أكتوبر الحالي، بمشاركة 13 دولة عربية هي (سوريا ، لبنان ، الأردن ، السعودية ، الإمارات ، الكويت ، سلطنة عمان ، مصر ، الجزائر ، تونس ، ليبيا) بأكثر من 200جناح. (وال _ بنغازي) ه ش

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