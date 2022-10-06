وال| رئيس اللجنة العليا لمعرض بنغازي للكتاب الدولي يلتقي لجان الضيافة و الاستقبال و التأمين

بنغازي 06 أكتوبر 2022 (وال) _ عقد رئيس اللجنة العليا لمعرض بنغازي الأول للكتاب لواء (خالد المحجوب) اليوم الخميس، اجتماعه العادي، مع منسق عام للجان الضيافة والاستقبال والتأمين و رؤساء اللجان من الأجهزة الأمنية المختلفة بالمدينة، وذلك لمتابعة سير عملهم فيما يتعلق بموافقات الدخول و الإجراءات الجمركية لشحنات كتب دور النشر العربية المشاركة بالمعرض، و مراجعة خطط التأمين و الحركة و الإقامة للوفود المتوقع وصولها خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أثنى لواء المحجوب خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه بإدارة التوجيه المعنوي، على عمل اللجان الدؤوب باختلاف تخصصاتها ومهامها الموكلة إليها من اللجنة العليا، و اطمأن على سير الاستعدادت وفق الوتيرة الزمنية المتفق عليها في الانجاز.

وقام منسق عام لجان الضيافة والاستقبال والتأمين صحبة رؤساء اللجان بعيد الاجتماع، بزيارة ميدانية لأرض المعرض لمتابعة عمل المكلفين بتجهيزات الفنية و اللوجستية، و مطابقة إنشاء الأجنحة لدول المشاركة، وفق المواصفات و المعايير الهندسية المطلوبة .

الجدير بالذكر أن معرض بنغازي الدولي الأول للكتب و الذي تنظمه و تشرف عليه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، سوف تنطلق فاعلياته منتصف أكتوبر الجاري للعام الحالي، بمشاركة ثلاثة عشر دولة عربية هي (سوريا ، لبنان ، الأردن ، السعودية ، الإمارات ، الكويت ، سلطنة عمان ، مصر ، الجزائر ، تونس ، ليبيا بأكثر من 200 جناح). (وال _ بنغازي) ه ش

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