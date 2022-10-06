وال| بحث التحديث الأخير لقوائم دور النشر العربية المشاركة في معرض بنغازي للكتاب الدولي

بنغازي 06 أكتوبر 2022 (وال) _ بحث عضو اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب الأستاذ (علي جابر) ظهر اليوم الخميس؛ مع منسق عام لجان الضيافة و الاستقبال و التأمين عميد (بشير علي الناجح)، و مندوبي الجهات الأمنية بالمدينة و اتحاد الناشرين الليبين، التحديث الأخير لقوائم دور النشر العربية المشاركة في المعرض، و تسهيل الإجراءات الأمنية لدخول الوفود و شحنات الكتب للأراضي الليبية، و الاطلاع على بروتوكولات الاستقبال، بالتعاون مع جهات الاختصاص بالمنافذ الجوية و البرية و البحرية.

والجدير بالذكر أن المعرض الذي تشرف عليه و تنظمه القيادة العامة للقوات المسلحة، سوف تنطلق فاعلياته منتصف أكتوبر الجاري للعام الحالي 2022 تحت شعار “بنغازي الثقافة مستقبل وطن”، و الذي سوف يستمر عشر أيام متواصلة، سيتضمن 216 جناحًا، بمشاركة قرابة 138 دار نشر عربية من (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الجمهورية التونسية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجزائر، السودان ، و سوريا و لبنان و سلطنة عمان و جنوب السودان، وجمهورية مصر العربية، ومشاركة 13 دار نشر محلية).

كما ستتضمن فعّالياته العشرية أكثر من 26 محفل ثقافي، بمشاركة دولية ومحلية من مختلف أرجاء البلاد، بالإضافة لاختيار الأديب (أحمد رفيق المهدوي) شخصية الدورة الأولى. (وال _ بنغازي) ه ش

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