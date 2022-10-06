أفتتاح المعرض والمؤتمر العلمي الأول لعلوم البحار بمدينة زوارة.

طرابلس 06 أكتوبر 2022 م ( وال ) -أفتتح بمدينة زوارة أمس الاربعاء المعرض والمؤتمر العلمي الأول لعلوم البحار بمشاركة العديد من الشركات المحلية للصناعات الغذائية .

وحضر افتتاح المؤتمر وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية ” عادل ” سلطان وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة و عميد بلدية زوارة وعدد من مدراء الإدارات بمركز تنمية الصادرات وجمع من الخبراء و المهتمين من ارجاء البلاد كافة .

وشارك في جلسات المؤتمر العلمي أعضاء اللجنة الدائمة لاعتماد مؤسسات تصدير المنتجات السمكية الليبية التابعة لمركز تنمية الصادرات بورقة علمية بعنوان الاليات الدولية لحماية البيئة البحرية .

(وال)