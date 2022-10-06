ليبيا نيوز

أفتتاح المعرض والمؤتمر العلمي الأول لعلوم البحار بمدينة زوارة.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس  06  أكتوبر 2022  م ( وال )  -أفتتح بمدينة زوارة  أمس الاربعاء المعرض والمؤتمر العلمي الأول لعلوم البحار بمشاركة العديد من الشركات المحلية للصناعات الغذائية  .

وحضر  افتتاح  المؤتمر وزير الثروة البحرية  بحكومة الوحدة الوطنية ” عادل ” سلطان  وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة  و عميد بلدية زوارة وعدد من مدراء الإدارات  بمركز تنمية الصادرات  وجمع  من الخبراء و المهتمين من ارجاء البلاد كافة . 

 وشارك في جلسات المؤتمر العلمي أعضاء اللجنة الدائمة لاعتماد مؤسسات تصدير المنتجات السمكية الليبية التابعة لمركز تنمية الصادرات بورقة علمية  بعنوان الاليات الدولية لحماية البيئة البحرية  .

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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