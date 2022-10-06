وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات يبحث مع السفير التركي تطوير التعاون في مجال تدريب وتأهيل العناصر الأمنية

طرابلس 06 أكتوبر 2022 (وال)- بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين الخميس بديوان وزارة الداخلية بطرابلس، مع السفير التركي عددًا من المواضيع الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، وسُبل تطوير التعاون الأمني في مجال تدريب وتأهيل العناصر الأمنية بوزارة الداخلية.

واستعرض الوكيل خلال الاجتماع المشاكل التي تُواجه المواطنين الليبيين في الحصول على التأشيرة التركية، والعمل على تذليل هذه الصعوبات بالتنسيق مع السفارات والجهات ذات العلاقة. (وال)

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