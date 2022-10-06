أسعار البنزين في الولايات المتحدة ترتفع مرة أخرى وقد تسوء في الشتاء .

واشنطن 6 اكتوبر 2022 م (وال) ـــــ قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية ، في عددها اليوم الخميس ان (أسعار البنزين ارتفعت في الولايات المتحدة بعد انخفاض استمر لما يقرب من 100 يوم ، مما يهدد بإلحاق ألم جديد بالمستهلكين الذين يعانون من تضخم واسع النطاق لأكثر من عام ) .

وأوضحت الصحيفة ان (متوسط سعر الجالون العادي بلغ حوالي 3.831 دولارًا يوم أمس الأربعاء ، وفقًا لـشركة بيانات الطاقة “داو جونز” ، تختلف الأسعار على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد ، حيث يبلغ المتوسط في كاليفورنيا 6.425 دولارًا للغالون) .

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم : (إن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا يوم الأربعاء بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. وقال البيت الأبيض ، الذي وصف القرار بأنه قصير النظر ، إنه سيستكشف إجراءات لحماية المستهلكين الأمريكيين). …(وال)…