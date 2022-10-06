بيروت 06 أكتوبر 2022 (وال) -حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثالث عشر من الشهر الجاري، موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس للبلاد. وفشل المشرعون في جلسة سابقة في التوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد، يخلف الرئيس الحالي ميشال عون بعد أن صوت أغلب النواب بالورقة البيضاء. وتشير التوقعات إلى أن الجلسة المقبلة […]

ظهرت المقالة لبنان.. تحديد جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد في 13 أكتوبر الجاري أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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