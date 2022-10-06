ميسي: بطولة كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة لي مع منتخب الأرجنتين

باريس 06 أكتوبر 2022 (وال) -أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (35) عاما، أن بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

وقال الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، في تصريحات لشبكة “ستار بلس” الأرجنتينية: “هذا (مونديال قطر) سيكون المونديال الأخير لي بكل تأكيد، لقد اتخذت القرار”.

وأضاف “أعد الأيام من أجل انطلاق كأس العالم، هناك حالة من التوتر والقلق، لكن أريد أن يبدأ المونديال الآن، لا أعرف ماذا سيحدث، وكيف ستسير الأمور؟ ولكن لا نستطيع الانتظار، ونسعى لأن نبلي البلاء الحسن”.

ويطمح النجم الأرجنتيني لتحقيق لقب كأس العالم مع منتخب بلاده لأول مرة منذ بداية مسيرته، للتأكيد على أحقيته بلقب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وشارك ميسي في كؤوس العالم بنسخ (2006 و2010 و2014 و2018)، وكان الإنجاز الأبرز له هو الوصول إلى نهائي نسخة 2014 حين خسرت الأرجنتين أمام ألمانيا بهدف دون رد، وستنافس الأرجنتين في مونديال قطر في المجموعة الثالثة مع السعودية، والمكسيك، وبولندا.(وال باريس ) س خ.

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