لبنان يسجل أول إصابة بالكوليرا منذ عام 1993

بيروت 06 أكتوبر 2022 (وال) -أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الخميس، تسجيل إصابة بمرض الكوليرا في محافظة عكار الشمالية، لتكون أول حالة تشهدها البلاد منذ عام 1993، ويأتي ذلك في وقت تشهد سوريا انتشارا للمرض الذي أودى بنحو (40) شخصا حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنه تم تسجيل أول إصابة بالكوليرا الأربعاء، في محافظة عكار في شمال لبنان، والتي تعد أكثر المناطق فقرا في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن “حالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى”، لافتة إلى أنها “الحالة الأولى في لبنان منذ 1993، تاريخ آخر تفش للكوليرا”.

وبناء عليه، شكلت وزارة الصحة خلية أزمة تضم خبراء واختصاصين للاستجابة لتفشي الكوليرا، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن وزارة الصحة.

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب، أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة، ويؤدي الى الاصابة بإسهال وتقيؤ.

وتشهد سوريا منذ سبتمبر تفشيا للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ عام 2009، ويصيب المرض سنويا ما بين (1.3 مليون وأربعة ملايين) شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة ما بين (21 ألفا و143) ألف شخص.(وال بيروت) س خ.

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