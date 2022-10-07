قتيل واحد ، و 8 مصابين باشتباكات مركز شركة ربيانة في الكفرة .

الكفرة 6 اكتوبر 2022 م (وال) ـــــ قال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة، إبراهيم بالحسن، ان شخصا واحدا قتل ، فيما أصيب 8 آخرين ، جراء اشتباكات اندلعت أمس الأربعاء ليلا ، بين مجموعة مسلحة وبين عناصر من مركز شرطة منطقة “ربيانة التي تبعد عن مدينة الكفرة نو 150 كيلو مترا .

وأوضح “بالحسن ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن جهاز الإسعاف بالكفرة تلقى بلاغا عن وجود جرحى نتيجة الاشتباك في محيط مركز شرطة ربيانة فتم تجهيز 4 سيارات اسعاف بالكفرة ، إضافة الى سيارة الإسعاف التابعة لربيانة ، وتم نقل الضحايا، الى مستشفى الكفرة حيث تلقوا العلاج عدا حالتين تم تقلهما بالإسعاف الطائر.

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة تكونت من عدد عشرة سيارات مسلحة لم يعرف توجهها، اشتبكت الأربعاء ليلا مع عناصر الشرطة بالمركز ، وبالمساندة والعون الأمني الذين لقيهما مركز شرطة ربيانة، تم التمكن من التعامل مع قوة المجهولة ودحرها .

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