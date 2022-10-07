رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل رؤساء عدد من الأحزاب السياسية ضمن شبكة التواصل الحزبي.

طرابلس 6 اكتوبر 2022 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بطرابلس رؤساء عدد من الأحزاب السياسية ضمن شبكة التواصل الحزبي.

واستعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم السياسية للوضع الراهن للبلاد، وكيفية الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام.

وطرح الدبيبة رؤية الحكومة بشأن ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وأكد ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة لاستصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة.

وشدد الدبيبة على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

من جهتهم، أضاف قادة الأحزاب أن من الضروري استصدار لائحة جديدة لقانون تنظيم الأحزاب بما يتماشى مع التطورات الحاصلة، خاصة أن التجربة الحزبية عملية ديمقراطية مبنية على الشراكة، حسب تعبيرهم.

وأكد الدبيبة أهمية وجود الأحزاب في العملية السياسية باعتبارها أساس العملية الديمقراطية، على حد تعبيره.

وال..