وَزِير التَّربية والتَّعليم يثمن دَور المُفتِّشين التَّربويين فِي النُّهوض بالعملِية التَّعليمية،.

طرابلس 06 أُكْتُوبر 2022 (وال)- ثَمَّن وَزِير التَّربية والتَّعليم “موسى المقريف” دَور المُفتِّشين التَّربويين ،مؤكدا عَلى دَور المُفتِّشين التَّربويين فِي النُّهوض بالعملِية التَّعليمية، وتَقييم السُلَّم التَّعليمي وإعطاء المَعايير الحَقيقية وَوضع المَعايير لِلمُعلِّمين بالصُّفوف الأولَى.

وجدد الوَزِير خِلال مُداخلة لَه فِي الاِجتماع العَادي الأول لِمصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي الذِي يُعقد بمَدينة شحَّات.وقُوف الوزارَة مَع المُفتِّشين التَّربويين فِي تَحصِيل حُقوقهم مِن حَيث المَزايا ومُتابعتها مَع وزارَة المالِية.

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