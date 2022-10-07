ليبيا نيوز

الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان توقع اتفاقية تعاون علمي مع المركز الليبي للمنظومات الإلكترونية والبرمجيات وبحوث الطيران .

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 07  أكتوبر 2022م ( وال ) -وقعت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان  مع المركز الليبي للمنظومات الإلكترونية والبرمجيات وبحوث الطيران التابع للهيئة الليبية للبحث العلمي بمقر الأكاديمية بغريان الخميس  اتفاقية تعاون علمي .

  ووقع   الاتفاقية   رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان  ‌الدكتور ” ياسين الناجح ” ومدير عام المركز الليبي للمنظومات الإلكترونية والبرمجيات وبحوث الطيران  ” عبدالحكيم عنيبة ” .

 و تخلل مراسم  التوقيع تقديم عرضا تعريفيا بالمركز  ومحاضرة تثقيفية حول المشروع الوطني للعلم المفتوح  .

 وال غريان . 

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وكالة الأنباء الليبية

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