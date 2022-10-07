الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان توقع اتفاقية تعاون علمي مع المركز الليبي للمنظومات الإلكترونية والبرمجيات وبحوث الطيران .

غريان 07 أكتوبر 2022م ( وال ) -وقعت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان مع المركز الليبي للمنظومات الإلكترونية والبرمجيات وبحوث الطيران التابع للهيئة الليبية للبحث العلمي بمقر الأكاديمية بغريان الخميس اتفاقية تعاون علمي .
ووقع الاتفاقية رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان الدكتور ” ياسين الناجح ” ومدير عام المركز الليبي للمنظومات الإلكترونية والبرمجيات وبحوث الطيران ” عبدالحكيم عنيبة ” .
و تخلل مراسم التوقيع تقديم عرضا تعريفيا بالمركز ومحاضرة تثقيفية حول المشروع الوطني للعلم المفتوح .
وال غريان .
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