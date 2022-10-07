الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة : تبقي درجات الحرارة معتدلة على كامل ربوع ليبيا.

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 07 –10–2022 .

طرابلس 7 اكتوبر 2022 (وال)- ملخص عام: تبقي درجات الحرارة معتدلة على كامل ربوع ليبيا.

** رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لإخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت وبعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الأحد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29)مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الأحد على اغلب المناطق .

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لإخر مع إحتمال لسقوط أمطار متفرقة على بعض المدن الساحلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية على الخليج .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ ولا تتجاوز (22) مْ على الجبل الأخضر.

** الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-32)مْ.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ.

مدينة طرابلس

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