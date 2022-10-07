 أحمد نواف الأحمد يشكل حكومة كويتية جديدة تضم وزارة لــ "النزاهة" .

الكويت 7 اكتوبر 2022 م (وال) ـــــ أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أمس الخميس ، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار اعضاء وزارته وترشيحهم في ثاني حكومة يكلف بتشكيلها وضمت وزارة “دولة لتعزيز النزاهة” غير بعيدة عن “العدل” .

ووفق وسائل اعلام كويتية ، جاء تكليف النواف بعد أن تقدمت حكومته الأولى التي تشكلت في شهر يوليو الماضي، باستقالتها إثر إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت بالكويت قبل نهاية شهر سبتمبر المنقضي .

وشكلت الحكومة الجديدة وفق المرسوم الأميري على النحو التالي :

طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية .

كما ضمت الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تولى عبدالرحمن بداح المطيري منصب وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، فيما شغل عبدالوهاب محمد الرشيد منصب وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعُيّن الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزيراً للصحة

كما اشتملت التشكيلة الحكومية على حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيراً للنفط. والدكتور خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني. وعبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيراً للدفاع . وعمار محمد العجمي وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ، ومازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة .

والدكتور مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيراً للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة .

ولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956 (66 عاماً) وهو الابن الأكبر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وتلقى تعليمه في مدارس الكويت حتى الدراسة الجامعية وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت .

والشيخ أحمد النواف، هو عسكري كويتي يحمل رتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، ويشغل حالياً منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس (آذار) 2022، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني .

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