الأمين العام لمنظمة ( أوبك ): المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر ، وليست منظمة سياسية .

فيينا 7 اكتوبر 2022م ( وال )- قال الأمين العام لمنظمة “أوبك” ( هيثم الغيض ) إن “أوبك تحلل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها”.

وقال ” الغيض ” في مقابلة صحفية نشرت اليوم أن أوبك تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، ويصب ذلك في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي”.

وأكد الغيض على القرار الأخير لـ”أوبك” ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى، مشيرا إلى أن القرار مبني على أرقام وحقائق ووقائع، من كثير من الجهات العالمية، تشير إلى احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي.

وأوضح الأمين العام لمنظمة “أوبك”، أن “أوبك وتحالف أوبك+ قررا استباق الأمور، حيث نأخذ من التجارب السابقة ونستفيد منها”.

ولفت إلى أن “القرار الأخير بتخفيض الإنتاج، كان قرارا مدروسا ومبنيا على مؤشرات وتوقعات واضحة، وكان بالإجماع بين 23 دولة”.

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