الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا ينظم ورشة عمل حول التفتيش العمالي والصحة والسلامه المهنيه خلال نوفمبر القادم .

طرابلس 7 اكتوبر 2022 (وال)- ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا ورشة عمل خلال الايام الاول والثاني والثالث من نوفمبر القادم تهدف الى تفعيل وتطوير العمل بالقطاعات الانتاجيه والخدميه والمؤسسات والشركات ، والرفع من مستوي أداء العاملين فيها في المجالات المختلفة.

واكد المستشار النقابي والمنسق العام للدورات المحلية والدولية بالاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا بان ورشة العمل تتمحور حول التفتيش العمالي والصحة والسلامه المهنيه.

واوضح انه ستقام على هامشها احتفاليه لغرض تسليم قانوني العمل والنقابات الذي اعد من قبل الخبراء والمعدل وفق المعايير الدوليه بحضور مختصين من وزارة العمل والتأهيل و من منظمات نقابيه من تونس .

وسيتم على هامش الورشة التعريف بالثقافه العمالية في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان و المساواة بين الرجل والمرأة ودعم منظمات المجتمع المدني .

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