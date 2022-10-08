وزارة الصحة : اختتام ورشة عمل ضمن مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى في أقسام الطوارئ والإسعاف.

طرابلس 07 اكتوبر2022 م(وال) – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن اختتام ورشة عمل ضمن مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى في أقسام الطوارئ والإسعاف، بعدد من المراكز الطبية والمستشفيات بالمنطقة الغربية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

ويهدف المشروع – حسب وزارة الصحة – في مرحلته الأولى، إقامة ورش عمل تستهدف دعم وتأهيل ( 35 ) عنصرا من العاملين في أقسام ووحدات مكافحة العدوى داخل ( 6 ) مرافق صحية بالمنطقة الغربية، وفق الأساليب العلمية الصحيحة لمكافحة العدوى.

وتشمل المرافق الصحية المستهدفة في هذا المشروع مركز الزاوية الطبي، ومستشفيات (الحروق والتجميل – الحوادث أبوسليم- طرابلس الجامعي – الزنتان وجنزور).

وأشارت الوزارة إلى أن مراحل تنفيذ مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى في أقسام الطوارئ والإسعاف تتضمن دعم وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة في المراكز الطبية والمستشفيات الواقعة بالمناطق والوسطى والشرقية، في المدة القريبة القادمة.

(وال )