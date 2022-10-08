الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة :درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

طرابلس 8 اكتوبر 2022 (وال)- ملخص عام: درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، بينما تسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد على بعض مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي. :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29)مْ.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ ولا تتجاوز (21) مْ على الجبل الأخضر.

** الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:42)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:06 .

وال..