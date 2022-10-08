الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة :درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
طرابلس 8 اكتوبر 2022 (وال)- ملخص عام: درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، بينما تسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد على بعض مناطق غرب ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي. :-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة على اغلب المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29)مْ.
** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على اغلب المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ ولا تتجاوز (21) مْ على الجبل الأخضر.
** الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ.
** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:42)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:06 .
وال..
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