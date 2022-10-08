ليبيا نيوز

مجلس حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي بمدينة صبراتة يستنكرون الجريمة البشعة التي وقعت بحق عدد من المهاجرين واللاجئين ضحايا استغلال شبكات التهريب .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 صبراته 8 اكتوبر 2022 (وال)-  استنكر المجلس البلدي صبراتة ومجلس حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي بمدينة صبراتة الجريمة البشعة التي وقعت بحق عدد من المهاجرين واللاجئين ضحايا استغلال شبكات التهريب .

ووصف الاهالي في بيان  ان ماحدث  ينم على سلوك إجرامي محرم دينيا وقانونيا وأخلاقيا وواجب التصدي له بكل قوة من الجهات المختصة بمكافحة الجريمة والتهريب ، وهو فعل مشين يستحق الإدانة ومتابعة وملاحقة فاعليه .

وأكد أهالي مدينة صبراتة استنكارهم لهذه الأفعال غير الإنسانية التي تستهدف الإنسان وكرامته وحياته .ويدعون   كافة الجهات الأمنية والضبطية إلى تحمل مسئولياتها وملاحقة الخارجين على القانون .

 وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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