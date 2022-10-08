رئيس المجلس الرئاسي يتلقى برقية تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم .

طرابلس 8 اكتوبر 2022 (وال)- تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، متمنياً خلالها للشعب الليبي الاستقرار والتنمية والرخاء.

وال..