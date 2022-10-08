ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي يتلقى برقية تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 8 اكتوبر 2022 (وال)- تلقى رئيس المجلس الرئاسي،  محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية  عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، متمنياً خلالها للشعب الليبي الاستقرار والتنمية والرخاء.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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