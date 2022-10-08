الفريق الطبي بمستشفى العيون طرابلس يواصل اجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية للمواطنين في كل انحاء ليبيا .

طرابلس 8 اكتوبر 2022 (وال)- يواصل الفريق الطبي بمستشفى العيون طرابلس اجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية للمواطنين في كل انحاء ليبيا .

وتم خلال الاسبوعين الماضيين اجراء ” 476 ” عملية على العيون وأكثر من 3200 كشف في يفرن ضمن برنامج “توطين العلاج” لمرضى العيون .

وكانت مدير عام مستشفى العيون – رئيسة لجنة توطين العلاج بالداخل رانيا الخوجة ” قد اكدت ان برنامج توطين العلاج بالداخل في علاج امراض العيون يسير وفق ما خطط له ويحقق نجاحات بفعل الدعم الذي تقدمه وزارة الصحة وثقة المواطنين في العنصر المحلي من الأطباء ومساعديهم .

وأعلنت” الخوجة ” في مقابلة مع وكالة الانباء الليبية انطلاق برنامج التوطين للعلاج في مجال مرض العيون بالشروع في اجراء العمليات المعقدة في زراعة القرنية و الشبكية والتي استهلت في المرحلة الأولى باستجلاب حوالي ( 9 ) أطباء زوار في تخصصات مختلفة منها القرنية ،والشبكية ،وقناة الدمعية ،والتجميل ، وكلها كانت تجرى في الخارج ولكن باتخاذ خطوة التوطين تم علاج الحالات من كل انحاء البلاد في الداخل ” بالإضافة الى العمليات التي تجرى يوميا لحالات الماء الأبيض ـ والازرق ، وجراحة الشبكية ، ، والقناة دمعية ، والحول .

وشمل البرنامج وفق الخوجة ” قوافل طبية متخصصة في علاج العيون انطلقت من الجنوب الليبي في مدن ( غدامس – براك الشاطئ – سبها) ومن ثم الى مدن الغرب الليبي ( صرمان – ترهونة ) ، كما شملت القوافل مدن شرق ليبيا ( طبرق – البيضاء – درنة – اجدابيا مبينة ان الأطباء المحليين والزوار قاموا بإجراء اكثر من ( 2000 ) عملية جراحية وحوالي (40) عملية زراعة قرنية لمرضى من كل مناطق ليبيا في خطوة لاقت استحسان المرضى واهاليهم كونها جنبتهم معاناة السفر والتكاليف الباهظة في مستشفيات الخارج .

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