رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك وزارة الداخلية احتفالَها بمناسبة الذكرى الـ 58 ليوم الشرطة الوطني

طرابلس 8 أكتوبر 2022 (وال) – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” في احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الثامنة والخمسون ليوم الشرطة الوطني الذي يصادف الثامن من أكتوبرمن كل عام.

كما حضر مراسم الحفل الذي اقيم مساء اليوم بساحة ميناء الشعاب بطرابلس وزير الداخلية المكلف ” بدر الدين التومي” ووزيرتي العدل ” حلمية البوسيفي” والشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني ” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ومدراء الادارات ورؤساء الأجهزة والمصالح والهيئات بالوزارة وعدد من رؤساء البعثات السياسية المعتمدة لدى ليبيا .

وحيا رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة” منتسبو وزارة الداخلية في الذكرى الـ 58 لتأسيس هذه المؤسسة العريقة .

وقال” الدبيبة” في كلمة له بالمناسبة أن هذه المؤسسة الأمنية بخير وستتعافى بعزيمة الرجال الاوفياء الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل فرض واستقرار الوطن وحماية المواطن .

كما أكد أن رجال الشرطة هم العين الساهرة على حماية الأرواح والاعراض والممتلكات ، وان الدور المنوط بهم والمهام الموكلة اليهم هي مهام جسام وكبيرة لا يقوى عليها الا الرجال الوطنيون ، وحثهم بان يكونوا يدا واحدة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وحرصهم على الالتزام بحماية الشعب والحفاظ على امن المواطنين. مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية لن تتوقف عن دعم اعضاء هيئة الشرطة لنيل حقوقهم.

وترحم رئيس الحكومة في يوم الشرطة الثامن والخمسين على أبناء المؤسسة الأمنية الذين وافهم الاجل والذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم ، معبرا عن التقدير والاحترام لرجال الامن الذين تقاعدوا وأدوا ما عليهم من واجبات تجاه هذا الوطن ، محييا منتسبات وقيادات الشرطة من ضابطات وافراد شرطة النساء .

وشدد ” الدبيبة في ختام كلمته على ضرورة الاستفادة من الازمات والاخطاء السابقة وإعادة بناء المؤسسة الأمنية بشكل مهني وفق أسس علمية واكاديمية منظمة .

ومن جانبه هنأ وزير الداخلية المكلف “بدر الدين التومي” رجال الشرطة بذكرى يوم تأسيسها الـ 58 ، مشيداً بدورهم في أداء المهام الموكلة إليهم ومعدلات أدائهم ودرجة انتمائهم لهذه المؤسسة العريقة.

وأوضح ” التومي” في كلمته خلال الاحتفال ان ما وجده اثناء فترة عمله كوزير للداخلية من قيادات كفؤة ومؤهلة لأعضاء هيئة الشرطة وانهم على درجة عالية من المهنية والوطنية .

وأشار الى انه سيتم التحول الرقمي لمنظومة منتسبي أعضاء هيئة الشرطة ، وكذلك استحداث مكتب يختص بقضايا أعضاء هيئة الشرطة ليتولى الدفاع عنهم وتقديم الدعم لهم ، مبشراً أعضاء الشرطة باعتماد منح الأنواط والاوسمة لهم وصدور القرارات الخاصة بها.

وتخلل الحفل الذي أقيم تحت شعار (يبقى عهدنا أمن الوطن ) استعراض لعدد من كراديس وآليات مختلف مكونات وزارة الداخلية .

وقام وزير الداخلية المكلف خلال الاحتفال بمنح رئيس حكومة الوحدة الوطنية نوط أصدقاء الشرطة وكذلك درع وزارة الداخلية .

كما جرى في ختام الحفل تكريم أسر شهداء الواجب بوزارة الداخلية،

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