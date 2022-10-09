الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتابع ملف علاج الأورام بمستشفى طرابلس الجامعى وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية .

طرابلس 8 اكتوبر 2022 (وال ) -عقد بمقر مستشفى طرابلس الجامعى اجتماعا مشتركا ضم مدير مكتب المعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و مدير عام مستشفى طرابلس الجامعى ومندوبى عن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وعدد من رؤساء الأقسام و الوحدات بمكتب التحرى و المعلومات .

و تناول الاجتماع مناقشة العراقيل والصعاب التى تواجه مستشفى طرابلس الجامعى بشأن علاج مرضى الأورام والمتمثلة فى ضعف الأدوية العلاجية لمرضى الأورام ونقص في الأجهزة الموردة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تأسيس مكتب لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بمستشفى طرابلس الجامعى لتسهيل تقديم الخدمات العلاجية و الذى يسهم في سرعة إنجاز المتطلبات العلاجية وبالأخص لمرضى الأورام.

وال..