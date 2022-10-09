ليبيا نيوز

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتابع ملف علاج الأورام بمستشفى طرابلس الجامعى وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية .

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 8 اكتوبر 2022 (وال ) -عقد بمقر مستشفى طرابلس الجامعى اجتماعا مشتركا ضم مدير مكتب المعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و مدير عام مستشفى طرابلس الجامعى ومندوبى عن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وعدد من رؤساء الأقسام و الوحدات بمكتب التحرى و المعلومات .

و تناول الاجتماع  مناقشة العراقيل والصعاب التى تواجه مستشفى طرابلس الجامعى بشأن علاج مرضى الأورام والمتمثلة فى ضعف الأدوية العلاجية لمرضى الأورام ونقص في الأجهزة الموردة. 

 وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تأسيس مكتب لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بمستشفى طرابلس الجامعى لتسهيل تقديم الخدمات العلاجية و الذى يسهم في سرعة إنجاز المتطلبات العلاجية وبالأخص لمرضى الأورام.

وال..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك