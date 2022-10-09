كوريا الشمالية تجري سابع تجربة صاروخية خلال اسبوعين.

سيول 9 أكتوبر 2022 (وال) – أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) نقلا عن هيئة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي أنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة “مونتشون” في اقليم “كانغ وون”، حيث حلّق الصاروخان مسافة حوالي 350 كيلومترًا على ارتفاع أقصى بلغ 90 كيلومترًا بسرعات قصوى بلغت 5 ماخ.

من جانبها قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان إن عمليات الإطلاق الأخيرة تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بكوريا الشمالية.

وجاءت عملية الإطلاق، وهي السابعة خلال أسبوعين، عقب اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس السبت مناورات بحرة مشتركة تضمنت مشاركة حاملة الطائرات الأمريكية “رونالد ريغان”.

.. ( وال ) ..